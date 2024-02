Rapport: Star Wars: The Acolyte får premiere til sommeren

Helt siden den ble annonsert, har Star Wars: The Acolyte skilt seg ut som en av de mer interessante Star Wars -produksjonene til nå, rett og slett fordi den utspiller seg 50 år før hendelsene i Episode 1 - The Phantom Menace, noe som betyr at den sannsynligvis vil utforske fortellinger som ellers bare har blitt antydet i andre store Star Wars TV-serier og filmer. Serien har også en spennende rollebesetning, med blant andre Dafne Keen, Jodie Turner-Smith, Lee Jung-jae, Manny Jacinto og Carrie-Anne Moss.

Selv om vi har kjent til denne informasjonen en stund, inkludert deler av handlingen, har vi ennå ikke fått noen offisiell premieredato for serien. Collider har imidlertid nå rapportert at vi kan forvente at The Acolyte får premiere på Disney+ til sommeren. Dette er ennå ikke bekreftet av Disney, men Collider har gode erfaringer med sine rapporter.

Kommer du til å se The Acolyte når den kommer?