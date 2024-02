Rapport: Star Wars: The Acolyte lander på Disney+ i begynnelsen av juni

Mens Disney ser ut til å være ved et vendepunkt når det gjelder Marvel og hvordan de produserer nytt innhold i den delen av virksomheten, går Star Wars -toget fortsatt i full fart. The Bad Batch I går debuterte den tredje sesongen på Disney+, og det er planer om en rekke andre nye serier og prosjekter basert i en galakse langt, langt borte også i år. Ett av disse prosjektene er The Acolyte, og nå ser det ut til at vi vet når den kommer.

Collider har publisert en rapport som sier at The Acolyte kommer på Disney+ fra June 5, 2024. Serien sies å være en mysterie-thriller som vil utforske de nye kreftene på den mørke siden i slutten av høyrepublikkens æra, og vil dreie seg om en tidligere padawan som gjenforenes med jedimesteren sin for å etterforske en rekke forbrytelser som viser seg å være langt mer alvorlige og bekymringsfulle enn først antatt.

Serien har en rekke lovende skuespillere på rollelisten, blant andre Carrie-Anne Moss, Jodie Turner-Smith, Lee Jung-Jae og Manny Jacinto. Hvis denne rapporten om seriens ankomst stemmer (Collider har en solid merittliste), kan vi sannsynligvis forvente en trailer for serien i løpet av de kommende ukene.