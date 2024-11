Rapport: Steam-kontrolleren gjør seg klar for en stor retur

HQ

Noen som husker Steam Controller? Det var en ganske stygg del av settet, men et tilbehør som hadde biter av interessant design i kjernen. Å tillate deg å spille PC-spill med en kontroller, til og med titler som hadde unngått kontrollere på den tiden? Det var uhørt for noen, og det virket som om Valve nok en gang var ute etter å ta steget videre når det gjaldt PC-spill.

Steam Controller døde tilbake i 2019, men i fjor rapporterte vi om at Valve ønsket å lage en ny kontroller. Nå, ifølge innsider Brad Lynch, nærmer Steam Controller 2 seg utgivelsen, ettersom den er på vei mot masseproduksjon.

Lynch sier også at kontrolleren vil ha en lignende inngang som Steam Deck, og at den er i et senere stadium av produktifisering, noe som betyr at den er under utvikling for masseproduksjon i fabrikker. En annen kontroller kan være i arbeid, ifølge Lynch, designet for Valves Deckard VR-hodesett. Den kan også fungere som en frittstående kontroller utenfor VR-hodesettet, ettersom den vil ha en retningspad, støtfangere, grepsknapper, utløsere, ABXY-knapper og en systemknapp.

Ville du kjøpt Steam Controller 2?