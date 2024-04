Rapport: Storbritannias største spillforhandler står foran store oppsigelser

HQ

Vi vet at salget av fysiske spill er på vei ned. Derfor bør ikke dagens siste rapport fra IGN komme som noen overraskelse, selv om det er skuffende å høre at så mange vil miste jobben.

IGN skriver at Game, en av Storbritannias største spillforhandlere, sier opp butikkansatte under ledernivå. Det er uklart hvor mange som kommer til å miste jobben, men med tanke på at Game har 240 butikker rundt om i landet, kan vi nok anta at det er et ganske høyt antall.

Som erstatning for dem som mister jobben, har Game i stedet lovet en nulltimerskontrakt, som ikke garanterer arbeidstid fra uke til uke.

Alt dette skjer kort tid etter at de ansatte ble informert om en forestående permittering som ble bekreftet 8. april, og om denne siste ledelsesbeslutningen sier noen av de ansatte at arbeidsmoralen aldri har vært så lav før, selv når man tar i betraktning at selskapet ble satt under administrasjon i 2012.