Rapport: Superman er avgjørende for fremtiden til Warner Bros.

Vi visste allerede at James Gunns Superman måtte bli en suksess, i hvert fall hvis DC Universe skal bli sett på som et levedyktig, vidtrekkende prosjekt. Men faktum er at mye mer enn det står på spill ifølge Puck News, for etter flere kommersielle skuffelser, der egentlig bare Barbie har vært en stor suksess, står Warner Bros. som studio overfor betydelige utfordringer.

For til tross for store innsparinger og nedskjæringer i driften under CEO David Zaslavs ledelse, har fiaskoer som Joker: Folie à Deux gjort mye av dette arbeidet ugjort.

Internt frykter man nå at Warner Bros. vil lide samme skjebne som 20th Century Fox, som kjempet til det siste før de til slutt ble kjøpt opp og absorbert av Disney. Som en bransjeekspert uttrykte det, er en betydelig del av aksjekursen basert på troen på at DC-lisensene er levedyktige, noe Zaslav satset stort på, og med Gunns Superman, er det nå et spørsmål om å sette tonen og lykkes.

Det er ikke nødvendigvis en lett oppgave, ettersom markedet av mange analytikere hevdes å være mettet når det gjelder superhelter, for ikke å snakke om at DC allerede har lidd under et dårlig image. I hvert fall når det gjelder filmatiseringer.

Batman er egentlig det eneste helt sikre kortet, og Superman blir nå den store testen, en ilddåp så å si, som kan bety et vendepunkt for hele Warner Bros.

Hvordan ser du på fremtiden til Warner Bros. og DCU? Hadde det vært mer fornuftig om de sluttet å prøve og holdt seg til Batman?