Rapport: "Switch 2 Edition"-spill inkluderer bare standard Switch-kassett pluss en nedlastingskode

HQ

For de som håpet at Switch 2 Edition-spillene ville komme med en unik kassett, vil denne nyheten sannsynligvis være en stor skuffelse - spesielt for alle som er bekymret for bevaring av spill for fremtiden.

Nintendo har nå avklart at Switch 2 Edition-spillene kun vil inkludere en standard, gammeldags Switch-kassett. En nedlastningskode vil imidlertid også være inkludert, som gir tilgang til Switch 2-oppgraderingen av spillet.

Dette gjør unektelig hele ideen om å kjøpe fysiske versjoner av Switch 2 Edition-spillene ganske meningsløs - med mindre alle de oppgraderte dataene allerede er inkludert i esken (noe som ikke ser ut til å være tilfelle). Noen av titlene som er bekreftet å være berørt av dette er: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Kirby and the Forgotten Land og Metroid Prime 4: Beyond.

Hva tenker du om at Switch 2-oppgraderinger kun er digitale?