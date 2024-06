Rapport: The Boys kommer til Fortnite

HQ

Fortnite er alltid villig til å ta med seg en populær IP for et samarbeid, og derfor er vi ikke overrasket over å høre rykter om at en crossover med The Boys kan komme til Battle Royalen snart.

The Boys fortsetter på Amazon Prime Video den 13. juni, og det er derfor fornuftig at samarbeidet kommer før snarere enn senere. Vi har hørt fra innsider Nick Baker at visse karakterer ville bli med som nye skinn.

Vi er ikke helt sikre på hva disse karakterene kan være, da Baker ikke spesifiserte i XboxEra Podcast, men vi kan forestille oss at det vil være en god del supes i blandingen. Homelander, Starlight og Billy Butcher føles alle som definitive inkluderinger, med andre karakterer som A-Train, Hughie og Black Noir sannsynligvis også i løpet.

Hvem ønsker du å se komme til Fortnite fra The Boys?