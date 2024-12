Rapport: Tidlige inntrykk av Superman er alt annet enn positive

HQ

Mye står og faller på den kommende Superman, filmen som er ment å være startskuddet for James Gunns nye DC-univers. Et faktum som veier tungt selv på regissørens egne skuldre, noe han også har innrømmet i flere intervjuer - og etter de første reaksjonene å dømme, er det fortsatt en del arbeid å gjøre. For reaksjonene, etter testvisningene som har funnet sted å dømme, er alt annet enn positive.

"Omtalen er ikke bra. Jeg hører dårlige ting. Jeg hører ting som "du burde være bekymret". Det høres ut som om James Gunn er klar over noen av tilbakemeldingene."

Det kommer fra innsider Jeff Sneider, som diskuterte dette på The Hot Mic podcast og sa at det vil kreves betydelige endringer for å rydde opp i dette rotet. Ifølge Sneider er Gunn også veldig klar over de negative tilbakemeldingene, og omfattende reshoots er nå planlagt, selv om Gunn offentlig har beskrevet disse som "mindre pickup shots".

Filmen beskrives som en blanding mellom Captain America og The Mummy i tone, og Hoult sies å være den mest karakteristiske faktoren i filmen. Det nevnes videre at Superman bør tilfredsstille de fleste seere, selv om den inneholder betydelig mindre humor enn tidligere Gunn-produksjoner.

Gleder du deg til Superman?