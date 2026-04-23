Rapport: Ubisoft bryter avtalen med de ansatte og gjeninnfører fem dagers arbeidsuke på kontoret

HQ

I dag bør alle øyne blant spillere angående Ubisoft være rettet mot den nært forestående Assassin's Creed: Black Flag Resynced-showcasen, som vil finne sted klokken 17:00 BST/18:00 CEST, i et globalt streamet arrangement. Men bak lukkede dører er det sikkert mange øyne som følger med på et nylig varsel som alle selskapets ansatte, globalt, har mottatt.

Ifølge journalisten Albert García López fra La Vanguardia har han i dag fått direkte rapporter fra Ubisoft-ansatte om at ledelsen har kunngjort en tilbakevending til en full arbeidsuke på kontoret fra 1. oktober 2026. Med andre ord må alle ansatte gå på kontoret fem dager i uken. Dette vil selvsagt være et klart brudd på den gjeldende avtalen mellom ledelsen og de ansatte, og et alvorlig brudd på de ansattes privatliv og balansen mellom jobb og fritid.

Dette trekket kommer ikke som en overraskelse for de ansatte. Tilbake i januar intervjuet Gamesindustry.biz studioets senior visepresident for operasjoner, Marie-Sophie de Waubert, som allerede hadde antydet en tilbakevending til personlig arbeid, og dermed få slutt på modellen som hadde vært på plass siden 2020-pandemien. Dette tiltaket er en del av en treårsplan for å restrukturere selskapet (som allerede har sett oppsigelser og nedleggelse av ulike interne Ubisoft-studioer, som Halifax og Stockholm).

Tror du dette tiltaket faktisk vil forbedre de ansattes produktivitet og kvaliteten på arbeidet med fremtidige Ubisoft-spill?