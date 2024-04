Rapport: Ubisoft har begynt å slette The Crew fra digitale spillbiblioteker

HQ

Løpet er kjørt for Ubisofts racingspill The Crew, for ifølge en rapport fra Game Rant har selskapet nå begynt å slette det fra folks digitale spillbiblioteker. Årsaken er at spillets servere ble stengt ned den 1. april, noe som tilsynelatende førte til at Ubisoft også begynte å slette spillet fra folks Ubisoft Connect -kontoer, noe opprørte personer sammenligner med regelrett tyveri.

Det skal imidlertid bemerkes at The Crew er en ren online-opplevelse, så uten serverne er det heller ikke mye å gjøre. For de som setter pris på serien, er det fortsatt The Crew 2 og det nyeste tilskuddet The Crew Motorfest å sette tennene i.

Uansett er det hele nok en indikasjon på hva den digitale fremtiden faktisk betyr, og på alle de nettbaserte titlene som i økende grad har kommet til å dominere.

Hva synes du om spill som kun er online, og som ikke kan spilles offline i singleplayer i det hele tatt?