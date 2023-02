Rapport: Ubisoft har ingen planer for The Division 3

HQ

Den første The Division ble kjent for sin utrolige grafikk, men hadde også et ganske unikt konsept for et live-service-spill som var veldig underholdende å spille. Med The Division 2 forbedret Massive Entertainment stort sett alt, og det ble godt mottatt og solgte også ganske bra, med serien som nådde over 40 millioner spillere i 2021. Men det solgte fortsatt mindre enn Ubisoft har forventet, og støtten har vært en blandet pose.

The Division 2 ble lansert tilbake i 2019 som nå er fire år siden, men så langt har vi ikke hørt noen snakk om The Division 3, og smarttelefontittelen The Division Resurgence og free-to-play-prosjektet The Division: Heartland er de eneste nye tingene som er bekreftet som skjer med franchisen. Heartland er utviklet av Red Storm Entertainment, mens Massive Entertainment jobber med Avatar: Frontiers of Pandora og en ennå ikke avslørt Star Wars-tittel.

Nå melder Insider Gaming at kildene deres har bekreftet at det ikke er en The Division 3 under utvikling hos Ubisoft, og dette betyr at vi ikke bør forvente et nytt hovedspill i serien på en god stund. Å utvikle AAA-spill er tidkrevende og tar minst tre år, noe som betyr at et best case scenario ville være en utgivelse 2027 hvis de startet nå (noe de tydeligvis ikke er).

Det ser ut til at The Division-fansen må nøye seg med The Division Resurgence og The Division: Heartland i overskuelig fremtid.