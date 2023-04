Rapport: Ubisoft+ på Xbox er «nært forestående».

HQ

Xbox Game Pass- og PC Game Pass-abonnementstjenestene er hjørnesteinene i Microsofts videospillvirksomhet. Et tilbud som på sitt ultimate nivå gir tilgang til hundrevis av spill på begge plattformene, samt rabatter og muligheten for å få tilgang til andre tjenester som EA Play, utgiverens tilbud for spillene sine.

Ubisoft ser også ut til å ønske å gå inn i Xbox-økosystemet nå som det allerede er på PlayStation Plus Extra og PlayStation Plus Premium med Ubisoft + Classics-alternativet. To kjente industriinsidere som Twitter-brukeren ScriptLeaksR6 (en ekspert på avsløringer Ubi-kunngjøringer) og journalisten Jez Corden hevder at Ubisoft+skal være "nært forestående" på Xbox. Script sier spesifikt at det vil skje i midten av april, noe som betyr at vi kan ha den offisielle kunngjøringen like etter påskeferien.

Hva tenker du om dette?