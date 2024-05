Rapport: Valve jobber med et 6v6-skytespill kalt Deadlock

Vi vet at Valve tidligere har hevdet at de har flere spill på gang, men selskapet har holdt kortene tett til brystet. Takket være den kjente lekkasjen Tyler McVicker kan vi imidlertid ha en idé om et av disse spillene.

HQ

Ifølge McVicker jobber Valve med et 6v6 skytespill kalt Deadlock. Spillet vil også inneholde tårnforsvar og strategimekanikk, og det har angivelig vært i arbeid siden 2018. Det er et heltebasert skytespill, i likhet med Overwatch, med design inspirert av Dota 2.

Spillets setting blander fantasy- og steampunk-elementer. Det ble en gang referert til som Citadel og Neon Prime, men Deadlock ser ut til å være arbeidstittelen for nå. Vi får vente og se om det kommer noe offisielt fra Valve snart.