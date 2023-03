Rapport: Will Smith ble såret av Chris Rocks komediespesial og syntes showet var pinlig

HQ

Livet må være tøft som mangemillionær i Hollywood, stakkars Will Smith. Tilsynelatende har skuespilleren blitt såret av Chris Rocks siste komediespesial og til og med antydet at han syntes hele showet var utrolig pinlig. En kilde i nær kontakt med superstjernen kommenterte saken til Entertainment Tonight, og sa:

- Will er flau og såret over det Chris sa om ham og familien i Netflix-spesialen. Han så den ikke, men han fikk folk til å fortelle ham hva Chris sa... Det er overalt når du ser på nettet og på sosiale medier, så Will og Jada har sett kommentarer om det.

Personen fortsatte også med å nevne hvordan Will bare vil at alle skal gi slipp på det som skjedde og fokusere på andre ting.

"Will beklaget til Chris og ønsker at Chris lar det gå... Will har jobbet med seg selv og han er utestengt av Oscar-utdelingen i 10 år. Han føler at det er nok og vil at Chris skal gå videre, slik at han og alle andre også kan det.

Smith syntes det også var usmakelig at Netflix var involvert i det hele og forstår ikke hvordan et så stort selskap kan godta denne typen "under belte-humor".

Will er også opprørt over at Netflix var en del av dette og mener Chris som fornærmer Jada igjen er under beltet... Han er opprørt over at Netflix ga Chris denne plattformen for å dele disse meldingene og synes det er usmakelig.

Utrolig latterlig selvfølgelig, og all denne sutringen gjør neppe situasjonen bedre for skuespilleren.

Hva tror du, hvor lenge skal Smith "straffes" for sin Oscar-tabbe og har konsekvensene vært tilstrekkelige?