Rykte: Wonder Woman vil gjøre sin første DCU-opptreden i 2027

HQ

Vi vet allerede at en Wonder Woman-film er under arbeid for DCU, selv om prosjektet sannsynligvis ligger noen år frem i tid. Når det er sagt, basert på nye rykter, ser det ut til at vi ikke trenger å vente for lenge på å se henne på det store lerretet.

I den nyestee episoden av podcasten The Hot Mic sier Hollywood-insideren Jeff Sneider: "Jeg vet at James Gunn caster Wonder Woman". Planen er tilsynelatende at hun skal dukke opp i Superman-oppfølgeren Man of Tomorrow (der Batman også vil bli nevnt, men ikke dukke opp), som skal ha premiere sommeren 2027. Man kan tenke seg at det blir en kort opptreden, på samme måte som da Supergirl dukket opp i Superman.

Filminsideren MyTimeToShineHello har også fått samme informasjon og skriver (takk GeekTyrant) :

"Det er sant at de ser på alle unge 'hotte' (som i kommende) skuespillerinner for den nye kvinnelige hovedrollen i Man of Tomorrow, men de trenger også at hun er høy, i 20-årene og har kampferdigheter."

Man of Tomorrow har premiere 9. juli 2027, og innspillingen begynner i april. Hvis Wonder Woman faktisk dukker opp der, er det høyst sannsynlig at informasjon om hennes deltakelse vil lekke ut, og forhåpentligvis da også hvem som til slutt fikk rollen.