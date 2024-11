Rapport: Xabi Alonso forlater Bayer Leverkusen før tiden, og kan etterfølge Ancelotti i Real Madrid

HQ

Etter Real Madrids siste nedturer i ligaen og Champions League, peker mange fingre mot Carlo Ancelotti, Real Madrids trener. Til tross for at han har vunnet alt som er å vinne med Real Madrid, inkludert flere Champions League titler, mener noen fans at han har skylden for at laget ikke har prestert så bra den siste tiden.

Xabi Alonsos navn har vært på radaren siden i fjor. Spanjolen spilte i fem år i Real Madrid, og i fjor tok han fotballverdenen med storm med en enestående ubeseiret Bundesliga og DFB Pokal for Bayer Leverkusen.

Han er utvilsomt en av Europas mest ettertraktede trenere, og mens kontrakten hans med Leverkusen utløper i 2026, melder Eurosport Spania at Xabi Alonso vil forlate klubben i 2025, ved sesongslutt. Det er det eneste som er sikkert, ifølge mediet.

Xabi Alonso kan gå til Real Madrid neste sesong

Hans neste destinasjon er fortsatt uviss: De hevder det mest sannsynlige scenarioet er at han etterfølger Ancelotti i Real Madrid og blir deres neste manager fra og med neste sesong (2025-26). En retur til Bayern München for Alonso, denne gangen som manager, er imidlertid også mulig, avhengig av hvordan Vincent Kompany presterer denne sesongen.

Et annet alternativ, selv om det er mindre sannsynlig ettersom det vil være et steg tilbake, er at Alonso returnerer til Real Sociedad, den baskiske klubben der han debuterte i 1999.

For at Alonso skal kunne slutte seg til Real Madrid i 2025, må den hvite klubben også bryte den tidligere Ancelottis kontrakt, som også utløper i 2026. En sparking av Ancelotti midt i sesongen er noe klubben foreløpig ikke vurderer, men det kan likevel avhenge av om Real Madrid kommer sterkt tilbake fra landslagspausen eller ikke...