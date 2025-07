Rapport: Xbox ROG Ally forhåndsbestillinger vil gå live på Gamescom

HQ

Det ser ut til at Xbox ROG Ally og Ally X kan være på vei til forhåndsbestilling neste måned. De håndholdte spillkonsollene ble først skikkelig avslørt på Summer Game Fest, uten at det ble gitt noen utgivelsesdato i tillegg til at de ankom i ferieperioden 2025.

Nå, ifølge Dealabs, ser det ut til at vi kanskje vet når vi kanskje kan få bestillingene våre på Xbox ROG Ally X og Ally. Det pålitelige lekkasjesiden har lagt ut at 20. august er når forhåndsbestillinger vil gå live, som også er dagen Gamescom starter ordentlig.

Gamescom virker som en ganske stor scene for Xbox å avsløre slike nyheter, og det vil ha en stor tilstedeværelse på showet. Det er mulig at vi kan få denne kunngjøringen offisielt på Geoff Keighleys Gamescom Opening Night Live, som vil finne sted om kvelden den 19. august.

De som er til stede på Gamescom vil kunne gi ROG Ally og Ally X en test, så igjen ville det ikke være for overraskende om du også kunne forhåndsbestille konsollene på det tidspunktet. Men siden dette er en rapport, er det best å holde tilbake enhver hype til en offisiell avsløring hvis du ser frem til denne håndholdte lanseringen.