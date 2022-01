Rare: 2022 kommer til å bli det største året hittil for Sea of Thieves

HQ

Sea of Thieves hadde et meget bra 2021 med mange kule utvidelser, et stort eventyrsamarbeid med Pirates of the Caribbean og flere nye milepæler. Det sistnevnte inkluderer at det nå har 25 millioner spillere totalt hvorav fem millioner av de kommer fra Steam.

Heldigvis har Rare ingen planer om å bremse sin største suksess noensinne, og har nå i den korte videoen nedenfor meddelt at "2022 kommer til å bli det største året hittil for Sea of Thieves". Dessverre får vi ingen detaljer om hvordan de har tenkt til å oppnå dette, men vi trenger ikke vente lenge på mer informasjon, ettersom Rare har et Preview Event 27. januar klokken 19.

Om utviklerne faktisk har planer om å overgå 2021, så kan vi forvente mye kult fra den kommende presentasjonen.