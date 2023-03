Rare har planer om minst fem nye år med Sea of Thieves

HQ

Rare har gjort underverker med Sea of Thieves. Piratspillet startet litt røft rundt kantene, men siden den gang har utvikleren sveivet ut tonnevis av endringer og tilleggsinnhold, til det punktet hvor det egentlig er gullstandarden for et piratspill i denne epoken med spill.

Men siden tittelen nylig har feiret sitt femårsjubileum, har utvikleren nå kort snakket om fremtiden til spillet, og for de som håper på flere pirateventyr, har vi noen veldig gode nyheter.

Fordi Rare ser ut til å forberede seg på minst fem år til med Sea of Thieves. Som nevnt i et Xbox Wire-blogginnlegg, blir vi fortalt at "Sea of Thieves 'fortelling er langt fra en lukket bok." For å følge opp dette ble det lagt til at det allerede har vært møter på Rare for å planlegge de neste fem årene av spillet, og at dette kan inkludere smuglermekanikk, belønninger for å bekjempe griefers, og mekanikk for å male skjermbilder.

Kreativ leder Mike Chapman har utdypet saken med følgende: "Jeg tror 10 år med Sea of Thieves vil føles som lang tid - men også, vi vil blinke og være der. Og jeg tror fortsatt vi vil ha uferdige saker når vi kommer til det punktet.

Gleder du deg til fem nye år med Sea of Thieves?