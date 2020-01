Rare vil fokusere på nye spill i stedet for gamle klassikere fremover

Rare er en av de utviklerne med en av de største og mest ikoniske katalogene av klassiske titler, og for noen år siden utga Microsoft Rare Replay, som skulle gjenopplive klassikerne.

Men forvent ikke at studioet vil bruke tid på å besøke noen av sine gamle serier igjen, for de er mer interesserte i å utvikle helt nye spill. I et intervju med GamesIndustry forteller studioets Brand Strategy Manager, Simon Prodger, at Rare vil fokusere på nye spillserier som Sea of Thieves og det kommende Everwild.

"Doing new things has always been part of Rare's DNA. All we're doing is really formalising that. People were very excited about Everwild. We didn't see any: 'Oh it's not Banjo 3'. It's a studio journey that the fanbase has been on as well."