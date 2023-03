Rares medgründer slikket et 25 år gammelt sjokoladetrofé fordi Banjo-Kazooie stemte bedre enn Link og Zelda

HQ

Vi vet at fansen har ropt etter et nytt Banjo-Kazooie-spill i noen tid, men denne siste meningsmålingen fra BAFTA beviser hvor mye et nytt plattformspill i serien blir ønsket.

Prisutdelingsorganet kjørte nylig en "Best Duo in Gaming" -turnering på Twitter, der slike som Master Chief og Cortana, Nathan Drake og Sully, Marcus Fenix og Dom, Colt og Julianna, og flere alle ble satt opp mot hverandre i et knockout-brakettformat. Med tanke på Link og Zelda, Mario og Luigi, og Sonic og Tails også utgjorde deltakere, vil du sannsynligvis anta at Banjo-Kazooies vinnersjanser var ganske lave, men dette endret ikke det faktum at paret klarte å slå alle disse tre titanene ut av konkurranse på vei for å kreve tittelen.

Unødvendig å si, denne suksessen har til og med overrasket Rare's medgründer Tim Stamper, som i forkant av finalekampen mellom Banjo-Kazooie og Link og Zelda, lovet at han og veteranspillkomponisten Grant Kirkhope ville slikke et 25 år gammelt sjokolade BAFTA Games Award trofé hvis Banjo-Kazooie beseiret Nintendo-titanene. Og overraskelse, overraskelse gjorde de det.

Siden denne avstemningen ble avsluttet, har Stamper erkjent løftet og uttalt seg med oppfølgings-tweeten nedenfor.

Selv om det med mangel på fotobevis er vanskelig å vite om Stamper virkelig slikket trofeet.