Rasmus Højlund kommer ikke tilbake til Manchester United, og får tilbake halvparten av det de betalte for dansken

HQ

Den danske spissen Rasmus Højlund returnerer ikke til Manchester United, ettersom Napoli betaler overgangssummen for den 23 år gamle danske spissen, som blir værende i Italia. Napoli er én seier unna å utløse en klausul i kontrakten hans som forplikter dem til å kjøpe ham for £38 millioner.

Rasmus Højlund, som kom til den italienske Serie A med Atalanta i 2022, tiltrakk seg interesse fra Manchester United året etter, og de kjøpte ham for £64 millioner pluss £8 millioner i prestasjonsrelaterte tillegg. De to sesongene hans i United ble imidlertid kritisert av målgjennombrudd, inkludert 21 kamper uten scoring, og hjalp ikke mye til under Europa League-finalen mot Tottenham.

Højlund ble lånt ut til Napoli den påfølgende sesongen, men med en kjøpsforpliktelse dersom Napoli kvalifiserer seg til Champions League neste sesong, noe de nesten helt sikkert vil gjøre, ettersom de ligger på andreplass i ligaen med tre kamper igjen (og Inter Milan allerede er kronet). Højlund har scoret 14 mål og seks målgivende pasninger i alle turneringer for Napoli denne sesongen, inkludert ti ligakamper, mens han bare scoret fire mål i 2024/25-sesongen for United.

Manchester United betalte totalt 72 millioner pund for dansken i 2023, og vil motta 38 millioner pund fra Napoli. Det er fortsatt en flopp, men de får i det minste halvparten av investeringen, samtidig som 23-åringen blir en nøkkelspiller i et av Italias topplag, som vant Scudettoen forrige sesong.