Ratchet & Clank besøker Fall Guys

Vi visste allerede at Ratchet og Clank vil være spesielle skins i Among Us når det kommer tl PlayStation 4 og PlayStation 5 senere i år, men dette er ikke det eneste populære spillet duoen blir å finne i ganske snart.

For Fall Guys: Ultimate Knockout skal ha to tidsbegrensede eventer med noen ganske spesielle belønninger fremover. Fra den 26. juli - 1. august skal det som enkelt nok kalles Ratchet Limited Time Event være. Denne vil selvsagt fokusere på vår kjære lombax, så her handler det om å gjøre det best mulig for å få kostymedeler, bannere, emoter og mønstre basert på han. Deretter er det Clank Limited Time Event sin tur fra 6. - 15. august, og der kan vi åpenbart få lignende saker basert på den vesle roboten. Ved å fullføre begge deler belønnes vi i tillegg med et Rivet-banner. Du kan få et smakebit på mye av dette i traileren under.