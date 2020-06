Ratchet & Clank: Rift Apart lar oss spille som Ratchet og kvinne

Du ser på Annonser

Insomniac fikk ikke bare oppmerksomhet på grunn av fremragende grafikk da de viste frem Ratchet & Clank: Rift Apart i den PlayStation 5-fokuserte State of Play-sendingen forrige torsdag, men også siden traileren ble avsluttet med at Clank møtte en kvinnelig Lombax. Hadde Ratchet plutselig skiftet kjønn eller er det en helt ny figur? Utviklerne har faktisk bestemt seg for å gi oss svar allerede.

Studioets Twitterkonto gjør det fullstendig klart at Ratchet & Clank: Rift Apart vil la oss spille som både Ratchet og "en mystisk kvinnelig Lombax". Dermed kan vi altså også se frem til å denge løs med den hammeren hun har. Tiden får vise hvor lenge, og om hun kan bli et fast innskudd i serien.