Ratchet & Clank: Rift Apart slippes til PS5 i juni

Insomniac Games gjorde mange meget spente da de annonserte at Ratchet & Clank: Rift Apart ville slippes i PlayStation 5 sitt "lanseringsvindu" forrige august. Hvor langt er et lanseringsvindu? Minst sju måneder i følge utviklerne.

Nå har vi nemlig fått en ny trailer fra Ratchet & Clank: Rift Apart som avslører at spillet lanseres på PlayStation 5 den 11. juni. Samtidig har vi fått et bilde av hvordan omslaget vil se ut og hva som er inkludert i de ulike utgavene. Du kan se alt dette under, og glede deg til mer informasjon om relativt kort tid siden Insomniac lover å avsløre navnet til den kvinnelige Lombax-en om ikke altfor lenge.