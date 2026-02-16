Ratt med åk kan forsvinne helt - og det begynner med Kina

HQ

Fra og med noen Tesla-modeller, og etter hvert også andre steder, har noen luksuriøse biler et såkalt "yoke"-ratt, som betyr et åkformet ratt i stedet for et sirkulært. Det har vakt oppsikt hos mange, men det ser ut til at det kan støte på problemer.

Som InsideEVs rapporterer, har en rapport utgitt av Kinas Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) avslørt at data fra kollisjonstester rett og slett tyder på at åkformen ikke kan romme en fungerende kollisjonspute like godt som et sirkulært ratt.

Ifølge MIIT-rapporten krever sertifisering og validering av en rimelig sikkerhetsstandard "at kollisjonspunktkreftene måles på den øvre og nedre delen av felgen, noe som mangler i et oppsett av åk-typen".

Rapporten ser ut til å bekrefte at en kollisjonspute montert i et åkformet ratt kan gli enten under førerens hode eller over, noe som betyr at førerens hode i stedet kan treffe rattstammen direkte.