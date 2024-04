Ravenswatchs tredje kapittel kommer i ny oppdatering

HQ

Passtech Games har nettopp sluppet en ny stor oppdatering til Ravenswatch. The Fall of Avalon ble annonsert tidligere denne måneden, men nå er den klar for lansering og bringer det etterlengtede tredje kapittelet til spillet.

Spillerne kan forvente seg en ny sone med flere fiender, hendelser og sjefer. Du får også tilgang til et nytt oppdrag sentrert rundt den hodeløse rytteren, muligheten til å gå opp til nivå 10 og mer, og nye måter å spille seg gjennom spillets utfordringer på.

Den neste oppdateringen til Ravenswatch vil gi spillets 1.0-lansering, inkludert den siste sjefen og en ny spillbar helt. Se traileren for The Fall of Avalon nedenfor: