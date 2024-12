Ray-Ban Meta-brillenes nye funksjoner vil få deg til å føle deg som Tony Stark

HQ

Ray-Bans samarbeid med Meta har alltid lovet en sammensmelting av mote og teknologi, men med den siste oppdateringen tar Ray-Ban Met a-brillene steget inn på et nytt territorium med banebrytende AI-funksjoner. Brillene handler ikke lenger bare om stil - de er nå fullpakket med et imponerende utvalg av verktøy som er designet for å gjøre hverdagen enklere og mer oppslukende.

Kjernen i den nye funksjonaliteten er Meta AI, som gjør det mulig for brillene å forstå og samhandle med verden rundt deg i sanntid. Med live AI-assistanse kan brukerne stille spørsmål til brillene uten å måtte si den vanlige vekkekommandoen "Hey Meta". Enten du trenger hjelp med veibeskrivelser, informasjon om objekter du ser på eller personlige forslag til dagen din, vil disse brillene gi deg umiddelbare svar.

Men det stopper ikke der. En av de mest iøynefallende funksjonene er verktøyet for liveoversettelse. Når du snakker med noen som snakker engelsk, spansk, fransk eller italiensk, vil brillene oversette talen deres til ditt foretrukne språk i sanntid, enten via lyd eller en teksttranskripsjon på telefonen din. Dette er en game-changer for reisende eller alle som ønsker å bygge bro over språkkløfter uten problemer.

Et annet spennende tillegg er at brillene nå er utstyrt med Shazam-integrering. Med denne funksjonen kan du umiddelbart identifisere sanger som spilles rundt deg, enten du er på kafé, på fest eller til og med går nedover gaten. Brillene plukker opp sangen, og du vet nøyaktig hva som spilles, helt uten å ta frem telefonen.

Men selv om disse funksjonene gir en sømløs og håndfri opplevelse, kommer de også med noen potensielle bekymringer. Metas nye oppgraderinger er designet for å gjøre interaksjonen din med verden smartere, men den konstante datainnsamlingen og overvåkingen i sanntid har reist spørsmål om personvern. Hvor mye av livet ditt er du villig til å dele med disse AI-drevne brillene?

De nye funksjonene er for øyeblikket tilgjengelige i USA og Canada, og er en del av et program for tidlig tilgang for eksisterende Ray-Ban Meta-eiere. Men ettersom Meta flytter grensene for hva som er mulig med wearables, reiser det et viktig spørsmål: Er vi klare for smarte briller som vet mer om oss enn vi selv gjør?