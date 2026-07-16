Rayman Origins: Enhanced Edition» vises i ny gameplay-trailer

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Det er altfor lenge siden vi har fått et nytt eventyr med Ubisofts mest ikoniske plattformmaskot, Rayman. Og... vel, vi får egentlig ikke et nytt i år heller, men vi får « Rayman Legends Retold, en betydelig oppdatert versjon av «Rayman Legends» med ekstra innhold, og «Rayman Origins: Enhanced Edition» er også inkludert i pakken.

1. oktober er utgivelsesdatoen for PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X – og Ubisoft bygger allerede opp forventningene ved å minne oss på hvor utrolig bra spillopplevelsen i Rayman Origins var, så nå viser de frem Enhanced Edition i en ny trailer. Sjekk den ut nedenfor.