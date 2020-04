Rayman-skaperens Wild gir livstegn fra seg med nye bilder

Michel Ancel og en rekke Ubisoft-utviklere jobber i disse dager på spreng med Beyond Good & Evil 2, noe som bare har gjort usikkerheten rundt Wild enda større. Hva er Wild? Det er ikke rart om du har glemt PlayStation 4-eksklusiven siden det er seks år siden det fascinerende prosjektet hvor vi vil kunne ta kontroll over en rekke ulike skapninger som en slags sjaman ble annonsert, og det har ofte gått ekstremt lang tid mellom de små informasjonsbitene vi har fått. Forrige gang var for elleve måneder siden, så nå er det tid for nye livstegn.

Som tilfellet var forrige gang er det snakk om konseptbilder, for Wild Sheep, utviklerne av Wild, sin offisielle nettside har nemlig blitt oppdatert med noen vakre tegninger av både natur, dyr og personer. Kjedelig nok får vi ikke noe ny informasjon, så det er vanskelig å si om det fortsatt er håp for å se spillet bli en realitet eller. Her er det nok ikke bare jeg som får flashbacks tilbake til The Last Guardian-utviklingen. Tiden får vise om dette plutselig setter fart også eller om det kanselleres uten noen form for annonsering.