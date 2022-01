Razer avslører gaming-orientert smartklokke i samarbeid med Fossil

HQ

Razer er gode til å overraske med merkelige samarbeider og produkter i helt nye kategorier. I fjor var det en ansiktsmaske med stemmemodulering og RGB, og i år er det en gaming-orientert smartklokke.

Det ble avslørt under CES at denne nye smartklokken produseres via et samarbeid med Fossil, og den bygges også på deres Gen 6-plattform med en kraftfull Snapdragon Wear 4100+ SoC, som gjerne betyr at den også får den nye WearOS 3.0-oppdateringen når den kommer til andre ur enn bare Samsungs Galaxy Watch 4-serie.

Det blir kun produsert 1337 enheter i første omgang, men utover et unikt design og noen spesialdesignede urskiver, så later det ikke til å være mye annerledes ved denne smartklokken.