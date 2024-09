Razer avslører verdens første HD-haptiske spillpute

HQ

I løpet av helgen presenterte Razer verden for en rekke lovende teknologiske nyvinninger. En av nyhetene som ble avslørt under RazerCon-showet, var en verdens første enhet som er ideell for de som ønsker å øke sin innlevelse.

Den er kjent som Freyja og er verdens første HD-haptiske spillpute. For de som er usikre på hva det betyr, er vi lovet en enhet som "gir liv til dynamiske taktile opplevelser og forvandler hver eneste spilløkt."

Razer legger til: "Føl retningen, avstanden og intensiteten til handlingene i spillet ved hjelp av haptikk i flere retninger, drevet av seks avanserte haptiske motoraktuatorer. Enten du navigerer gjennom kuler, styrer over racerbaner eller opplever miljøeffekter som stormer eller jordskjelv, tilbyr Razer Freyja en helkroppslig sanseopplevelse som trekker spillerne direkte inn i hjertet av handlingen."

Freyja fungerer ved hjelp av Bluetooth-tilkobling eller HyperSpeed Wireless og er kompatibel med PC- og Android -enheter. Den kan tilpasses via Razer Synapse 4, og i henhold til salgsargumentet skal den selges for $300/€300.