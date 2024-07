Razer fortsetter sin søken etter den raskeste musen med Viper V3 Hyperspeed

HQ

I en stund nå ser det ut til at Razers endelige mål har vært å jakte på spillerne som er ute etter den raskeste musen i spillet. For konkurransedyktige spillere og de som ønsker å kunne flytte POV-ene sine rundt i et halsbrekkende tempo, vil den nye Viper Hyperspeed V3 helt sikkert tilby det.

Men i tillegg til den høye prisen på selve musen, må du kjøpe en separat dongle for å få den superhastigheten. Dette er bare toppen av isfjellet når det gjelder noen av følelsene vi har om denne musens design.

