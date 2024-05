Razer har blitt tvunget til å betale 1,1 millioner dollar for å lyve om Zephyr-masken

HQ

Spilltilbehørgiganten Razer har nettopp fått en bot på 1,1 millioner dollar av den amerikanske Federal Trade Commission (FTC) for å ha løyet om beskyttelsesmasken Zephyr.

Masken ble lansert i all hast under covid-19-pandemien og ble påstått å filtrere bort farlige partikler via N95-klassifiserte filtre, noe som aldri var i masken til å begynne med (har det nå vist seg).

"Selgerne av en antatt N95-klassifisert ansiktsmaske kalt Zephyr vil betale mer enn 1,1 millioner dollar for å gi full refusjon til forbrukere over hele landet, samt en sivil straff, i henhold til et foreslått forlik som Federal Trade Commission kunngjorde i dag. Den fastsatte kjennelsen som avgjør klagen, forbyr også Razer, Inc. og tilknyttede enheter som er involvert i utviklingen, markedsføringen og salget av Zephyr, å komme med COVID-relaterte helsepåstander eller ubegrunnede helsepåstander om beskyttende helseutstyr, og krever at de betaler en sivilrettslig bot på 100 000 dollar."

Det sies også at til tross for Razers påstander om at masken var N95-sertifisert i annonsene, ble masken faktisk aldri sendt inn for godkjenning av helse- og sikkerhetsbyrået NIOSH, og at de aldri hadde tillatelse til å markedsføre produktet på en slik måte.