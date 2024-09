Razer har kommet opp med en løsning på problemet med overoppheting av bærbare datamaskiner

HQ

Under RazerCon i helgen avslørte teknologiprodusenten Razer noen få nye gjenstander og dingser som de har i arbeid. En av disse er laget for å takle det svært vanlige problemet med overoppheting av bærbare datamaskiner under spillstress, med denne dingsen som ganske enkelt er kjent som Laptop Cooling Pad.

Det er et ganske selvforklarende konsept der 14- eller 18-tommers bærbare datamaskiner i hovedsak sitter på et stativ med en stor vifte innebygd i midten. Herfra vil denne enheten justere og skalere opp kjøleinnsatsen avhengig av hvor varm den bærbare datamaskinen som hviler på den, blir.

Helt konkret bruker puten en 140 mm høyhastighetsvifte og et lufttett trykkammer som hevder å kunne redusere CPU- og GPU-temperaturene med opptil 18 %. Den har til og med lydjusterbare elementer, noe som betyr at hvis viften ender opp med å jobbe for mye og produsere for mye lyd, vil den foreta en endring for å finne det optimale forholdet mellom støy og ytelse.

Laptop Cooling Pad vil, som du kan forvente av en Razer-gadget, ha Chroma RGB -elementer, og når det gjelder pris, vil den selges for $ 150 / € 150 når den debuterer senere i år.