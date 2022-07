Razer kjøper opp tech-selskapet Interhaptics

HQ

Razer kunngjør at de nå har kjøpt opp den haptiske utviklingsplattformen Interhaptics, hvis ekspertise nå skal brukes til å utvide og utvikle Razers egen haptiske produktlinje HyperSense. I en pressemelding skriver Razer at de eier 100% av Interhaptics, som nå skal bygge haptiske økosystemer i samarbeid med spillstudioer på flere plattformer. Alvin Cheung, Senior Vice President for Razers Hardware Business Unit, kommenterer:

"At Razer, we know how important it is to create best-in-class products for a unique and personalized gaming experience, because we are gamers ourselves. Interhaptics brings leading expertise in haptics and their development platform will be leveraged to expand the HyperSense ecosystem."

Gitt oppkjøpet, vil Interhaptisk grunnlegger og administrerende direktør Eric Vezzoli slutte seg til Razer som ny leder for haptiske teknologier i fremtiden. På samme måte vil Interhaptics forbli et uavhengig selskap, til tross for at det er integrert i Razers bredere økosystem.