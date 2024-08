Razer kunngjør Wolverine V3 Pro - en Xbox-kontroller for esport-spillere

HQ

Razer har laget fenomenale kontrollere i lang tid, og flaggskipserien deres er Wolverine, som nå har fått en stor oppdatering i form av Razer Wolverine V3 Pro. Den er offisielt lisensiert for Xbox og tilbyr tilsynelatende alt spillere med esport-ambisjoner kan trenge.

Kontrolleren er utviklet i samarbeid med Halo -mesteren Eric "Snip3down" Wrona, og har fire museinspirerte knapper på baksiden, Razer Pro HyperTriggers, Hall Effect Thumbsticks (med utskiftbare topper) og Razer Controller -appen som lar deg justere stort sett alt - inkludert størrelsen på Dead Zones og lignende. Razer lover også førsteklasses materialvalg overalt.

Kontrolleren er tilgjengelig i både trådløs (2,4 Ghz) og kablet versjon, og leveres komplett med et etui for enkel og sikker transport. For å bestille kontrolleren, gå over til denne lenken, og du kan også sjekke ut en kort presentasjonsvideo og noen bilder nedenfor.