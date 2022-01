Razer presenterer modulær PC og haptisk stol

HQ

Hvis det er noe Razer er kjent for å gjøre, så er det å avsløre konseptmodeller under CES, som ofte aldri kommer i produksjon. Dog viste det seg å skje for Razer Zephyr, deres ansiktsmaske, så det kan jo hende det samme skjer her.

Mer spesifikt har de presentert Project Sophia, som er en slags holodeck, som Razer beskriver som "the world's first true gaming desk concept", som ikke bare er fullstendig modulær, og kan sammensettes på kryss og tvers, men som man kan interagere med som en slags Star Trek-inspirert kommandomodul.

"From being a pure office productivity set-up through to a gaming, streaming or editing suite, each use has a host of extra peripherals and devices to enhance and improve that experience".

Du kan tilknytte opptil 13 moduler, som ekstra skjermer, touch-paneler og masse mer.

De avslørte også Enki Pro HyperSense, som er en gamingstol som benytter seg av Razers haptiske feedback. Det betyr at stolen kan produsere ganske detaljert vibrasjon basert på hva du opplever i spillet. Denne forventes faktisk å bli satt i full produksjon.