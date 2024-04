Razer Viper V3 Pro klarer fortsatt å levere imponerende ytelse i et lettvektschassis

HQ

Razer jakter stadig på bedre og mer effektiv ytelse med sitt PC-spilltilbehør, og det siste eksemplet på det er Viper V3 Pro. Viper V3 Pro er en mus som er seks gram lettere enn forgjengeren, men som fortsatt har god ytelse.

Med 90 timers trådløs batterilevetid, støtte for en pollingfrekvens på 8000 hertz og Razers egen ergonomiske design, er det overraskende at denne musen har så mye å by på i en så lett pakke. Den har ikke engang valgt honeycomb-design.

Men ikke alt er like bra med Viper V3 Pro. Sjekk ut Quick Look nedenfor for våre fulle tanker, og hold øye med vår fullstendige anmeldelse som snart kommer.