Razers Blade 16 skriver historie ved å tilby verdens første OLED-skjerm på 16 tommer med 240 Hz på en bærbar PC.

På CES-messen løftet Razer teppet for den nye versjonen av Blade 16, og denne versjonen tok mange med storm da den bød på en OLED-skjerm på 16 tommer med en oppdateringsfrekvens på 240 Hz - noe som var verdens første for en bærbar gaming-pc. Den hadde selvfølgelig også en rekke andre moderne maskinvareforbedringer og oppgraderinger.

Nå som CES-messen er over, har vi fått tak i den oppdaterte Blade 16-modellen, og for å se hvordan den fungerer i praksis, og for å lære litt mer om produktet og Magnus' tidlige tanker om det, kan du sjekke ut den nyeste episoden av Quick Look nedenfor.