Razers Edge har som mål å bli den ultimate håndholdte Android-gamingenheten

Hvis du er en ivrig mobilspiller og har vært på utkikk etter en ny enhet som kan oppgradere og forbedre måten du spiller favoritttitlene dine på, har Razer kanskje løsningen. Edge er et nytt spesialbygd system som inkluderer et nettbrett koblet til en Kishi V2 Pro -kontroller, og som lar deg spille Android mobilspill og sky-streamede titler på en 144 Hz AMOLED-skjerm.

Vi har fått tak i nettopp dette systemet for å gjøre det til gjenstand for vår siste episode av Quick Look, der vår egen Magnus deler massevis av tanker og meninger om Razer Edge. Du finner videoen nedenfor for å se om dette er den neste oppgraderingen for ditt mobile spilloppsett.