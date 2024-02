Razers Huntsman V3 Pro-tastatur ønsker å gi deg et konkurransefortrinn.

HQ

Razer har en lang rekke tastaturer i sin portefølje, og nylig utvidet de utvalget med en Pro-modell av Huntsman V3. Denne enheten er ute etter å få et forsprang på konkurrentene ved å ha et stort fokus på hastighet og respons, og Razer går så langt som å si at den opererer i "urettferdige hastigheter". For å se om dette stemmer, har vi fått tak i enheten i den siste episoden av Quick Look.

Se episoden nedenfor, der vår egen Magnus deler en rekke fakta og tanker om Huntsman V3 Pro og hvordan den står seg i forhold til konkurrentene.