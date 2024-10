Razers Kraken V4 Pro er for deg som ønsker å forbedre spillopplevelsen

HQ

Spillhodesett kan være så mye mer enn enkle lydprodukter i disse dager. Razer ønsker å bekrefte og bevise dette for seg selv, alt gjennom sin nyeste virkelig premium-enhet som er kjent som Kraken V4 Pro.

Dette headsettet bruker lyddrivere av topp kvalitet for å levere fantastisk lyd, men matcher det deretter med Razer Sensa HD Haptics for å legge til en ekstra dimensjon til spillopplevelsen din. På toppen av dette er Razer Chroma-aktiverte RGB-funksjoner og tilkoblingsmuligheter med en dedikert OLED Control Hub, noe som gir deg enda mer kontroll over hvordan du lytter til lyd.

Hvis du vil lære mer om Kraken V4 Pro, må du huske å sjekke ut den nye episoden av Quick Look nedenfor, der Magnus deler massevis av fakta og tanker om hodesettet.