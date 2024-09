Razers Rapid Trigger- og Snap Tap-moduser er så sinnssyke at de burde regnes for juks

Razers avanserte Huntsman-serie har alltid tiltrukket seg entusiastiske spillere som vil ha det nyeste innen tastaturteknologi, spesielt da Razer gjorde optiske brytere mer mainstream.

De optiske bryterne er nå i andre generasjon og analoge. De er noen av de raskeste på markedet med bare 1,7 ms responstid, noe som gjør at Razer kan tilby firmwareoppgraderinger som gir ny funksjonalitet og justerbar aktivering. Mens andre siden har kopiert konseptet, ligger Razer fortsatt foran konkurrentene gjennom kontinuerlig utvikling.

Den raske utløsermodusen i kombinasjon med lysbaserte optiske brytere forbedrer virkelig reaksjonsevnen din. Tastene trenger ikke lenger å bevege seg en viss avstand for å nå aktiveringspunktet og deretter bevege seg tilbake til tilbakestillingspunktet. Tilbakestillingspunktet er der tasten slutter å bevege seg nedover, noe som kan skje selv om den bare har blitt flyttet 0,1 mm oppover.

HQ

Dette kombineres med muligheten til å stille inn et hvilket som helst aktiveringspunkt fra 0,1 til 4 mm nedoverbevegelse. Aktiveringen skjer når tastetrykket når bryterens aktiveringspunkt, og et «på»-signal sendes til datamaskinen. Dette kan justeres etter eget ønske for hver enkelt tast. Ja, det kan du. Du kan bokstavelig talt bare sveipe på toppen av tasten, så aktiveres den. Det gir en respons som overgår alt tradisjonelle tastaturer kan tilby brukeren.

For to måneder siden lanserte Razer en ny firmware for Huntsman V3 Pro, som la til en helt ny funksjon - Snap Tap. Kort fortalt lar den spilleren holde en tast nede, deretter trykke på en annen tast, utføre en handling i spillet, og når den andre tasten slippes, fortsetter den opprinnelige handlingen. Dette betyr at du nå kan unnvike som en proff uten å måtte trene deg opp til å trykke og slippe tastene med perfekt timing - bare hold den første tasten nede og trykk på den andre tasten så mye du vil!

Det gjør det også mulig å trykke på en motsatt tast, for eksempel for å gå til venstre, og i stedet for å vente på at tastaturet skal registrere bevegelsen til venstre, kan du umiddelbart begynne å bevege deg til høyre, selv om den første tasten ennå ikke har returnert til nullstillingspunktet. Dette er et stort fremskritt for alle konkurransespillere, og selv om begrepet «game changer» ofte er en klisjé, vil det endre tempoet og dynamikken i konkurransespill og mange eSport-titler betydelig.

Som forventet av alle Razer-produkter får du førsteklasses byggekvalitet med en topplate i aluminium med en glatt, børstet overflate, en LED-enhet som hjelper deg med å se hva som er aktivert og ikke, samt medieknapper og et stort hjul som kan brukes til volum, men som, i likhet med alle andre taster, er programmerbart og kan stilles inn etter brukerens ønsker. Den leveres naturligvis med RGB-lys som kan tilpasses fullt ut, og en ergonomisk håndleddsstøtte i kunstlær med magnetisk feste.

