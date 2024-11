Razzia i hjemmet til presidenten i den franske fotballligaen i forbindelse med korrupsjonsetterforskning

HQ

Den franske ligaen for profesjonell fotball (Ligue de Football Professionnels, LFP), det styrende organet som driver de største profesjonelle fotballigaene i Frankrike, er under mistanke for korrupsjon: underslag av offentlige midler, aktiv og passiv korrupsjon av offentlige midler og påvirkningshandel (den franske ligaen fikk en økonomisk redning etter en avtale på fire milliarder euro med Mediapro etter at TV-rettighetene kollapset).

Den nasjonale økonomiske påtalemyndigheten (PNF) i Frankrike beordret razzia mot LFPs kontorer, president Vincent Labrune (som nylig ble gjenvalgt for fire nye år som president i LFP) og CVCs kontorer.

CVC er et private equity-selskap som i 2022 inngikk en investeringsavtale med fotballforbundet: Fondet investerte 1,5 milliarder euro i bytte mot en eierandel på 13 prosent i det nye mediedatterselskapet.

Etter en klage fra en antikorrupsjonsforening har påtalemyndigheten etterforsket avtalen. Ifølge L'Équipe er det usikkert hvordan pengene som ble brukt til å betale advokatene og bankene som ga råd til ligaen under avtalen med CVC, ble fordelt.