Reacher blir dratt inn i enda en konspirasjon i sesong 4 av Prime Videos TV-serie

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Det er omtrent to uker til Prime Videos populære filmatisering av Jack- Reacher -historiene er tilbake, da serien « Reacher kommer tilbake med sin fjerde sesong allerede 12. august. Med Alan Ritchson tilbake i rollen som «man-mountain», vil denne neste omgangen med episoder gå tilbake til gamle triks, nemlig å se Reacher havne i en situasjon han ikke kan håndtere når han blir vitne til en bisarr forbrytelse, for til slutt å overvinne alle odds og bringe de ansvarlige for retten.

Handlingen i den kommende sesongen ser ut til å dreie seg om at « Reacher forsøker å skaffe rettferdighet for en kvinne han møter på T-banen. Dette fører til en stor konspirasjon der journalister, regjeringsembetsmenn, lokalt politi, FBI og flere blir involvert – og alle ser ut til å ønske at « Reacher enten skal dø eller havne bak lås og slå.

Du kan se en trailer for den kommende TV-sesongen nedenfor. Det er også verdt å merke seg at den kommer 12. august med en premiere bestående av flere episoder, før det blir ukentlige episoder frem til 16. september, da sesongen avsluttes og spin-off-serien «Neagley» begynner å sendes.

I tillegg gikk Ritchson på scenen under San Diego Comic-Con i helgen for å kunngjøre at den kommende femte sesongen av « Reacher vil være basert på den 20. romanen fra Lee Child i serien, med tittelen «Make Me».