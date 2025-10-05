Reacher-forfatteren tror at Amazon vil se etter å lage James Bond-spinoffs

HQ

Det ser ut til at vi bør begynne å akseptere det faktum at James Bond ikke bare vil være en kinofranchise som byr på noen få suksesser hvert tiår, nå som Amazon MGM Studios har overtatt styringen av serien.

Det har gått en stund siden Barbara Broccoli og Michael G. Wilson ble fjernet fra sine posisjoner ved roret for Bond, og ikke mye av substans har skjedd ennå, bortsett fra at en regissør og en forfatter har blitt utnevnt til neste film. Men med Amazon i spissen forventer mange at 007 vil stå overfor den samme underholdningsutvidelsen som Prime Video og andre MGM Studios -franchiser har opplevd, så mye at spinoffs og andre filmer utenfor hovedserien virker sannsynlige.

Forfatteren Lee Child, som skrev Reacher bøkene som ligger til grunn for Prime Videos populære serie, tror også at 007 snart vil bli skilt ut for å tilfredsstille Amazons luner, noe han forklarte til BBC Breakfast (takk, Collider).

Da han snakket om Reacher spinoffs som skjer, uttalte Child: "Jeg er sikker på at det vil skje (med Bond), for det Amazon generelt liker å gjøre er at hvis de får en hit, vil de dominere hele året med den. Så vi kan forestille oss, forventer jeg, en stor Bond-produksjon med noen års mellomrom, og så mange Bond-opprinnelseshistorier, en (Miss) Moneypenny-spin-off ... hva som enn kommer til å skje."

Tror du dette til syvende og sist vil bli skjebnen til 007?