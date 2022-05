Reacher-stjernen Alan Ritchson er med i Fast X

HQ

Fast X er i produksjon med Vin Diesel og hans familie, men det betyr ikke at døren er helt stengt for forsterkninger. Siden regissør Justin Lin nylig valgte å takke for seg, har den nye Louis Letterier begynt å bli varm i trøya og setter nå sitt eget preg på produksjonen, og ifølge opplysninger har han hentet Alan Ritchson fra Amazon Primes suksesserie Jack Reacher, som også nylig fikk grønt lys for en andre sesong. Han slutter seg dermed til de to tidligere nykommerne i franchisen, Jason Momoa og Brie Larson.

Like barn leker best som di sier, og Ritchson burde kunne passe perfekt sammen med de andre adrenalinfylte herrene Diesel, Momoa og Cena. Spesielt med tanke på hans sterke gjennombrudd i TV-serien, som inneholder mye høyoktan action, akkurat som Fast-serien. Nøyaktig hvem Alan skal spille er imidlertid ikke offentliggjort, og heller ikke hvordan han vil passe inn i historien til den tiende filmen. Han nølte imidlertid ikke med å spøke med det på Instagram da nyheten kom ut.