Ready at Dawn foreslo en oppfølger til The Order: 1886, men Sony avviste den

Det er få forskjellige Sony Interactive Entertainment -prosjekter på PlayStation-konsollene som, selv om noen anser dem som fanfavoritter, aldri ble mer enn et enkeltstående spill. Days Gone er kanskje det mest kjente eksemplet i nyere tid, men The Order: 1886 fra utvikleren Ready at Dawn er også et annet godt eksempel.

Tittelen debuterte til en anstendig mottakelse fra fansen og en mer middelmådig mottakelse fra kritikerne, med en nåværende Metacritic-rangering på 63 for kritikere og 6,8 for fans. For en SIE-tittel er det ganske lavt, noe som Ready at Dawns-medgrunnlegger Andrea Pessino anser som grunnen til at spillet aldri fikk sin planlagte oppfølger.

Og ja, det stemmer, Ready at Dawn pitchet en The Order: 1886-oppfølger til Sony, men de avviste den. Det er ingen eksakt grunn gitt for dette, men i et intervju med MinnMax hevder Pessino:

"Jeg tror ikke det var salget, jeg tror det var den kritiske mottakelsen, det er tingen. Sony er en veldig stolt gruppe og med rette, og den kritiske mottakelsen, hvis det hadde vært bare på 70-tallet, ville vi hatt oppfølgeren, det er jeg overbevist om. Bare noen få poeng til, så hadde det gått bra."

Når det gjelder oppfølgeren, nevner Pessino at Ready at Dawn følte seg forpliktet til å lage den både for fansen og i et forsøk på å redde franchisen også, men uttalte også at det ikke ville ha vært ideelt for utvikleren, ettersom de ikke hadde noe grunnlag for forhandlinger om det. Pessino hevder at det ville ha hatt et strammere budsjett, og at de også måtte ha fulgt kravene fra SIE. Men når det er sagt, hevder han at pitchen ville ha lagt opp til "en helvetes oppfølger" og at "alt grunnarbeidet var veldig bra" fordi "det var så mye der som bare trengte å bygges videre på".

Hadde du gjerne sett en oppfølger til The Order: 1886?