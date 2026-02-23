Ready or Not-regissørene planlegger å fortsette å lage flere filmer "helt til de ber oss om å slutte"

HQ

Det er rundt en måned til Ready or Not 2: Here I Come kommer på kinoer over hele verden, og det er nå Samara Weavings mareritt som Grace vil fortsette, der stjernen nok en gang løper for livet og kjemper mot alle slags voldelige mennesker i overlevelsens ånd.

Så blir dette seriens siste kapittel, en andre og avgjørende del som binder fortellingen sammen til en fin liten sløyfe? Hvis regissørduoen Matt Bettinelli-Olpin og Tyler Gillett får det som de vil, ikke i det hele tatt.

I en samtale med magasinet SFX (takk, GamesRadar+) avslørte de to at de planlegger å kjøre hjulene av denne serien, og lage nye kapitler helt til noen til slutt ber dem om å stoppe.

Gillett uttalte spesifikt at det å lage disse filmene har "bare vært den beste jævla opplevelsen", som Bettinelli-Olpin la til "vi vil lage dem til de ber oss om å stoppe."

Når det gjelder filmer, vil dette håpet naturligvis være knyttet til kassasuksessen til den kommende oppfølgeren, for hvis den selger bra med billetter i forhold til produksjons- og markedsføringskostnadene, er det en reell sjanse for at vi får flere. Men hvis den går dårlig, kan det hende vi aldri får se de fremtidsplanene som disse to filmskaperne har i tankene.

Er du spent på Ready or Not 2: Here I Come?